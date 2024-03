Erfindergeist prämiert: Ski-Gurus mit besonderem Gespür für Schnee

Ihr besonderes Gespür für Ski hat ein Unternehmerduo aus dem Industrieviertel im Vorjahr zusammengebracht. In einer kleinen Manufaktur in Wartmannstetten bei Neunkirchen tüftelt Gerhard Haiden mit Materialien wie Carbon, Bambus und Titanal seit mehr als 16 Jahren am perfekten Ski – ob für die Rennpiste oder einsame Tiefschneehänge. Seit dem Vorjahr hat der Daniel Düsentrieb mit dem Bad Fischauer Unternehmer Manfred Nagl einen gleich gesinnten Wintersport-Fanatiker an seiner Seite.

Das Duo hat mit ihrer neu kreierten Marke „Haiden“ (www.haidenski.at) beim Creative Business Award der Gründeragentur riz up und der Wirtschaftskammer NÖ den zweiten Platz abgeräumt. Ihre Idee vom maßgeschneiderten, individualisierten Ski-Unikat hat die Jury bei über 80 eingereichten Geschäftsideen und Projekten voll überzeugt. Skidesign vom Künstler Das Prinzip dabei: Aus verschiedensten Furnieren oder Carbon wird das Skidekor gewählt. Der Wiener Künstler Andreas Reimann hat diverse Designs entworfen, aus denen der Favorit für die Oberflächenoptik ausgewählt werden kann.

© schelberger.fotografie Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger und Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker mit den Preisträgern

Bezirk Neunkirchen räumte ab Eines der wesentlichsten Merkmale der Ski „Made in NÖ“ ist Basaltfaser. Das Material, das aus Vulkangestein gewonnen wird, hat beste Dämpfungseigenschaften. Jeder Ski kann vorab getestet werden. Danach wird beim Bau auf die jeweiligen Kundenanforderungen eingegangen, erklärt Gerhard Haiden. Aus dem Bezirk Neunkirchen kommen heuer noch zwei weitere siegreiche Projekte. In der Kategorie „Creative Student“ ging der zweite Platz an die Landesberufsschule Neunkirchen. Lehrlinge der Schule haben Videoclips aus ihren Werkstätten und Labors für Instagram kreiert. Damit bieten sie Jugendlichen eine Vorstellung davon, was man in dem ein oder anderen Beruf macht.

© Schelberger/ riz up Das Team der Landesberufsschule Neunkirchen

Achtsamkeitstraining Unter den Top-Nominierten war auch die Plattform „Kleiner Guru“ aus Neunkirchen. Sie bietet Workshops und Trainings für Kinder und Erwachsene aus den Bereichen Kinesiologie, Traumatherapie, Neurowissenschaft, Resilienzforschung sowie Achtsamkeits- und Entspannungstraining.

© Schelberger/ riz up "Kleiner Guru" aus Neunkirchen bei der Preisverleihung

Die Creative Business Awards wurden heuer übrigens zum fünften Mal an der New Design University (NDU) der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) vergeben. Gemeinsam hatten die Gründeragentur riz up sowie die NDU die kreativsten Ideen und Projekte gesucht. Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker betonte dabei vor den vielen Gästen: „Kreativität ist ein entscheidender Faktor im Unternehmertum und ich freue mich sehr, dass wir heute hier die besten Ideen sowohl von kreativen Studentinnen und Studenten als auch von kreativen Unternehmerinnen und Unternehmern auszeichnen können. Ich gratuliere zu den innovativen und umsetzungsstarken Ideen“