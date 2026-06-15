„Enzi on Tour“ macht Halt im Stift Klosterneuburg

Im Jubiläumsjahr „25 Jahre MuseumsQuartier Wien“ reist ein punschkrapferlrosa Enzi durch Österreich und besucht ausgewählte Kultur- und Tourismusdestinationen. Nach Stationen im MuseumsQuartier Wien, dem Möbelmuseum Wien, Schloss Schönbrunn und der Heidi Horten Collection macht das Enzi noch bis 19. Juni Halt im Stift Klosterneuburg. Ikonisches Stadtmöbel als Kulturbotschafter Als eines der bekanntesten Wahrzeichen des MuseumsQuartiers steht das Enzi seit vielen Jahren für Offenheit, Begegnung und urbanes Lebensgefühl. Im Rahmen des Projekts „Enzi on Tour“ wird das ikonische Stadtmöbel zum Botschafter des österreichischen Kulturtourismus und verbindet die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten des Landes miteinander.

Das Stift Klosterneuburg freut sich, Teil dieser besonderen Reise zu sein. Seit seiner Gründung im Jahr 1114 zählt das Augustiner-Chorherrenstift zu den bedeutendsten Kultur- und Glaubensorten Österreichs. Mit seinen historischen Sammlungen, dem berühmten Verduner Altar, dem barocken Kaisertrakt und dem traditionsreichen Weingut verbindet das Stift auf einzigartige Weise Spiritualität, Geschichte, Kunst und Genuss.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Stift Klosterneuburg / Walter Hanzmann Enzi vor dem Stift Klosterneuburg

Während seines Aufenthalts lädt das Enzi Besucherinnen und Besucher dazu ein, das Stift Klosterneuburg aus einer neuen Perspektive zu erleben und einen Moment der Begegnung und des Verweilens zu genießen. Gleichzeitig wird das Enzi mit einem individuellen Destinations-Sticker versehen, der die Erinnerung an seine Station im Stift Klosterneuburg festhält und seine Verwandlung in einen nostalgischen Reisekoffer fortsetzt. Begleitet wird die Reise von einem digitalen Reisetagebuch auf den Kanälen des MuseumsQuartier Wien, das spannende Einblicke in die einzelnen Gastgeberinstitutionen bietet und die Stationen des Enzi dokumentiert.