Entscheidung für Lehre erfolgt zu spät

Die Situation ist für die Wirtschaft zwar schmerzhaft, aber hinlänglich bekannt: Noch immer suchen viele niederösterreichische Betriebe händeringend nach Lehrlingen. In zahlreichen Handelsketten und Supermärkten werden nach wie vor Lehrlinge dringend benötigt, auch in vielen Friseurstuben ist der Nachwuchs Mangelware.

Laut Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) zeichnet sich zumindest eine Trendwende ab. Denn derzeit absolvieren 16.154 junge Menschen in NÖ eine Lehre – um 2,1 Prozent mehr als im Jahr davon. Mit diesem Plus liegt das Bundesland im österreichweiten Vergleich an der Spitze.

Wie es den Frauen und Männern in der Ausbildung geht, hat die WKNÖ mittels einer Umfrage (Dr. Angerer Marketing Research, 900 Befragte) erheben lassen. 96 (!) Prozent gaben dabei an, dass sie mit der Entscheidung für ihren Lehrberuf „zufrieden“ sind. „Der Lehre in Niederösterreich und unseren Ausbildungsbetrieben wird damit ein neuerliches Spitzenzeugnis ausgestellt“, betont Präsidentin Sonja Zwazl.