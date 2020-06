Enteignung in Allentsteig?

Derzeit werden die Äcker noch an Bauern verpachtet, Wälder von Heeresbediensteten verwaltet und Jagdlizenzen vergeben. Geht es nach Verteidigungsminister Norbert Darabos ( SPÖ), will er die Bewirtschaftung des 157 Quadratkilometer großen Areals bald in externe Hände legen. Die Planungen reichen von einer Übergabe an die Bundesforste bis zu einer privaten Heeresforste-Verwaltungsgesellschaft. Eine endgültige Variante will Darabos ins aktuelle Sparpaket "schmuggeln" und im Parlament zur Abstimmung bringen, vermuten Polit-Insider.

Da mehr als 200 Waldviertler Landwirte befürchten, mit der Privatisierung oder Ausgliederung der Heeresforste ihre Pachtflächen im Ausmaß von 3000 Hektar und damit die Förderungen zu verlieren, planen sie einen Gegenschlag. "Meine Existenz ist bedroht, wenn ich die Pachtflächen nicht mehr bekomme. 50 Prozent meiner Äcker liegen auf dem Übungsplatz", sagt Landwirt Gerhard Bittermann.