Engpass bei Zivildienern, verpflichtendes Sozialjahr als Lösung?

Die beiden größten Rettungsorganisationen des Landes stecken in einem organisatorischen Dilemma und schlagen Alarm. So groß wie heuer war der Zivildiener-Mangel noch nie. Vor allem der unbeliebte April-Termin bereitet große Sorgen: Fehlten dem Roten Kreuz in Niederösterreich vor zwei Jahren 20 bis 30 Zivildiener, waren es im Vorjahr bereits mehr als 80. Heuer ist die Lücke mit 130 bis 140 offenen Stellen – von insgesamt 300 Plätzen – fast doppelt so groß. Auch beim Samariterbund sind noch viele Plätze frei. Um das wachsende Problem bewältigen zu können, wird der Ruf nach einem verpflichtenden Sozialjahr für Männer und Frauen immer lauter.