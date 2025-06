Stromkosten im Fokus: Wie NÖ den Netzausbau reformieren will

„Die Mission muss sein: so viel Netzausbau wie nötig, so wenig Kosten wie möglich.“ Der Strom müsse leistbar bleiben – für Haushalte wie für die Wirtschaft. „Wir brauchen neue Kraftwerke, aber auch die entsprechenden Leitungen. Und zwar am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und zum günstigsten Preis“, stellte Pernkopf klar.