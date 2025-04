Mit dem Start der zwei letzten Bauetappen wird in den nächsten Wochen das Ende der 2015 gestarteten Generalsanierung der Wallfahrtsbasilika Sonntagberg eingeläutet. Eine Messe am 18. Mai, die im TV in Österreich und Deutschland ausgestrahlt wird, wolle man abwarten, bevor der berühmte Sonntagberger Hochaltar für die Renovierung eingerüstet wird, berichtete Abt Petrus Pilsinger vom Stift Seitenstetten, das die Basilika verwaltet.