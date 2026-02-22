Niederösterreich

Emotionale Empfänge von Olympiasiergerin Kathi Huber im Ybbstal

Der Heimatverein in Waidhofen/Ybbs und ihr Heimatort St. Georgen/Reith bescherten Goldmedaillengewinnerin ein herzliches Willkommen.
Wolfgang Atzenhofer
22.02.2026, 12:08

Riesenempfang im Kristallsaal.

Spätestens nach diesem Wochenende kann Goldmedaillengewinnerin Kathi Huber den Wert  ihres Olympiasieges noch einmal besser einschätzen. In ihrer Ybbstaler Heimat erlebte die bodenständige Sportlerin bei zwei Empfängen am Freitag und Samstag extreme Begeisterung, Stolz und Herzlichkeit.

In den Kristallsaal, den schönsten Saal der Stadt, hatten die Sportunion und die Stadt Waidhofen/Ybbs am Freitag zum großen Empfang geladen. Mit der goldenen Medaille um den Hals zog die 30-jährige Athletin, begleitet von ihrer Familie, durch ein  rot-weiß-rotes Fahnenmeer und einen mit Skiern gebildeten Triumphbogen ein.

Kathi Huber Vorbild für die Jugend

Goldene Kathi ist ein großes Vorbild für die Jugend in ihrer Heimat. 

Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Waidhofens bekannter Moderator Tom Bläumauer führte launig durchs Programm, das für so manche Emotionen sorgte.

"Kathimania" im Ybbstal: Wie man Gold-Läuferin Kathi Huber feiert

Dass Slalomläuferin Kathi Huber mit ihrer Teampartnerin, der Abfahrerin  Ariane Rädler, die einzige Ski-Goldene für Österreich bei den Olympischen Spielen holte, wurde  in Waidhofen mehrfach stolz betont. Für die traditionsreiche Ski-Sektion der Waidhofner Union, die bei der Nachwuchsarbeit mit dem Trainingszentrum und der Handelsschule Waidhofen kooperiert, ist der Erfolg zugleich auch Belohnung für viel Mühe und Entbehrungen. Aus klimatischen und wirtschaftlichen Gründen  musste etwa in den vergangenen Jahren das Hausskigebiet Forsteralm auf eine Mini-Skiarena zusammengestutzt werden.

Euphorie um "Gold-Kathi" im Ybbstal: "Dein Heimatort ist stolz auf dich"

Da machte es schon stolz, dass bei der Feier mit Jimmy Steiner ein weiterer Olympionike mit jubelte. Der Ex-ÖSV-Star hatte bei den Spielen 1984 in Sarajewo die Bronzemedaille nach Waidhofen geholt. Damals Österreichs einzige Medaille überhaupt.

Beim Empfang in Waidhofen viel Prominenz

Viel Prominenz beim Empfang in Waidhofen ua, mit Jimmy Steiner (ganz rechts).

"Seine Anwesenheit verlieh dem Ganzen noch eine besondere Note“, schilderte Sektionsleiter Gerhard Langsenlehner. Die Vorbildwirkung, die solche Erfolge und Feiern auf den Nachwuchs haben, seien unbezahlbar, freute sich der Sportmanager.

Prominente

Mit dem Präsidenten des NÖ Skiverbandes, Wolfgang Labenbacher, NÖ Landesrat Anton Kasser und Waidhofens Bürgermeister Werner Krammer beteiligte sich auch viel Prominenz an dem Fest. 
 

Heimatort

Wie schon am Freitagabend wurde  Kathi Huber dann auch am Samstagnachmittag in ihrer benachbarten Heimatgemeinde St. Georgen/Reith von vielen Freunden und Fans bejubelt. Auch dort waren massenhaft Selfies mit ihr angesagt und viele Autogramme wurden unterschrieben.  Auch das regnerische Wetter konnte Kathis Familie und ihren St. Georgner Fan-Klub sowie die Gemeindevertretung nicht am Feiern hindern.  Gemeinsam wurden am Festplatz vor dem Wirt am Radweg in Kogelsbach mit der Olympiasiegerin die emotionalen Momente in Cortina d'Ampezzo durchlebt und gefeiert.

Waidhofen an der Ybbs Österreich Niederösterreich
