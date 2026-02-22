Emotionale Empfänge von Olympiasiergerin Kathi Huber im Ybbstal

Spätestens nach diesem Wochenende kann Goldmedaillengewinnerin Kathi Huber den Wert ihres Olympiasieges noch einmal besser einschätzen. In ihrer Ybbstaler Heimat erlebte die bodenständige Sportlerin bei zwei Empfängen am Freitag und Samstag extreme Begeisterung, Stolz und Herzlichkeit. In den Kristallsaal, den schönsten Saal der Stadt, hatten die Sportunion und die Stadt Waidhofen/Ybbs am Freitag zum großen Empfang geladen. Mit der goldenen Medaille um den Hals zog die 30-jährige Athletin, begleitet von ihrer Familie, durch ein rot-weiß-rotes Fahnenmeer und einen mit Skiern gebildeten Triumphbogen ein.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sportunion Waidhofen/Ybbs Goldene Kathi ist ein großes Vorbild für die Jugend in ihrer Heimat.

Der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Waidhofens bekannter Moderator Tom Bläumauer führte launig durchs Programm, das für so manche Emotionen sorgte.

Dass Slalomläuferin Kathi Huber mit ihrer Teampartnerin, der Abfahrerin Ariane Rädler, die einzige Ski-Goldene für Österreich bei den Olympischen Spielen holte, wurde in Waidhofen mehrfach stolz betont. Für die traditionsreiche Ski-Sektion der Waidhofner Union, die bei der Nachwuchsarbeit mit dem Trainingszentrum und der Handelsschule Waidhofen kooperiert, ist der Erfolg zugleich auch Belohnung für viel Mühe und Entbehrungen. Aus klimatischen und wirtschaftlichen Gründen musste etwa in den vergangenen Jahren das Hausskigebiet Forsteralm auf eine Mini-Skiarena zusammengestutzt werden.

Da machte es schon stolz, dass bei der Feier mit Jimmy Steiner ein weiterer Olympionike mit jubelte. Der Ex-ÖSV-Star hatte bei den Spielen 1984 in Sarajewo die Bronzemedaille nach Waidhofen geholt. Damals Österreichs einzige Medaille überhaupt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sportzunion/Stadt Waidhofen/Ybbs Viel Prominenz beim Empfang in Waidhofen ua, mit Jimmy Steiner (ganz rechts).