Elektronikmarkt in der SCS ausgeraubt

Die Shopping City Süd (NÖ) wurde Mittwochfrüh gegen 3.20 Uhr zum Schauplatz eines filmreifen Coups. In den Morgenstunden stürmten maskierte Räuber in die Filiale einer großen Elektrohandelskette und machten dabei fette Beute. Die Täter schlugen eine Auslagenscheibe ein, stürmten die Verkaufsräume und plünderten in Windeseile die Regale leer.