Elektrodefekt führte zu Großbrand in Schloss

Sigrid Pisec steht im Hof des Schlosses Gurhof in Gansbach, Bezirk Melk. Die Tochter des Schlossbesitzers hat aufregende Stunden hinter sich. Ein Großbrand vernichtete ein Gebäude, in dem sich unter anderem eine Hackschnitzelanlage befand. "Zum Glück konnte ich noch zwei Pferde aus dem Stall retten. Die Tiere waren schon höchst nervös", berichtet die 22-Jährige.

Es war kurz vor ein Uhr Früh, als in der Region die Sirenen heulten. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens eintrafen, stand ein Trakt der Anlage bereits in Vollbrand. Der Dachstuhl stürzte ein, nur die Mauern hielten der Hitze stand. "Zum Glück konnte der Turm gerettet werden", sagt Pisec und blickt auf das 300 Jahre alte Gemäuer. Insgesamt kämpften mehr als 100 Feuerwehrmänner gegen das Flammenmeer an.