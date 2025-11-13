Elektrischer Defekt in Sicherungskasten löste Großbrand in Amstetten aus

Ein technischer Defekt im Elektrobereich soll den Großbrand in einer Firmenhalle in Amstetten ausgelöst haben. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war das Gebäude im Stadtbereich, wie vom KURIER berichtet, von Flammen zerstört worden. Fünf Feuerwehren mit rund 200 Einsatzkräften kämpften gegen das Inferno an. Der entstandene Schaden ist aber groß.

Das Feuer war gegen 1 Uhr in der Früh ausgebrochen. Nachdem am Mittwoch die Nachlöscharbeiten bis in den Vormittag hinein dauerten, begannen die Brandermittler der Polizei mit der Suche nach der Ursache für das Feuer im Brandobjekt. Suche nach Brandursache Die Amstettner Bezirksbrandermittler wurden auch rasch fündig. Mit großer Wahrscheinlichkeit soll laut Auskunft der NÖ Landespolizeidirektion ein elektrischer Defekt in einem Sicherungskasten das Feuer ausgelöst haben. Vonseiten des betroffenen Fachbetriebs für Melktechnik wollte man die Geschehnisse gegenüber dem KURIER nicht kommentieren.