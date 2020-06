EKZ Zwettl: Bauernmarkt als Alternative

Die Debatte um das geplante Einkaufszentrum in der Zwettler Gartenstraße geht weiter: Nicht nur viele Kaufleute, auch Anrainer bezweifeln die Sinnhaftigkeit eines 45 Millionen Euro teuren Shopping-Tempels mit 40 Geschäften und 590 Parkplätzen. Statt nur zu kritisieren, machen mehrere Bürger einen Gegenvorschlag, wie man das 12.000 Quadratmeter große, frühere Gärtnerei-Areal besser nützen könnte. Sie denken an einen regionalen Bauernmarkt, der die Wertschöpfung in der Region halten würde.

Wie berichtet, sorgen sich immer mehr Einwohner um die Zukunft der Zwettler Innenstadt. Einerseits fürchten sie weit mehr Verkehrslärm, andererseits das Sterben der City-Geschäfte. "Wir brauchen keinen weiteren Mega-Supermarkt, auch kein Shoppingcenter. Wir haben schon alle Geschäfte, die wir benötigen", sagt der Zwettler Ralf Wittig, der nicht versteht, dass die Gemeindespitze ein funktionierendes Geschäftsleben aufs Spiel setzen will. Die Zukunft liege nicht im Supermarkt, sondern in der Zusammenarbeit zwischen Gewerbe, Tourismus und Landwirtschaft. "Betriebe wie Sonnentor, die Whiskybrennerei Roggenreith und Mohnwirt in Armschlag zeigen es vor", ergänzt Wittig.

Von mehreren Bürgern kommt schon ein Gegenvorschlag, wie das Areal – im Besitz des EKZ-Investors Reinhold Frasl – ihrer Ansicht nach nachhaltiger genützt werden könnte: Ein Bauernmarkt in Form eines Vierkanthofs mit mehreren regionalen (Bio)-Anbietern, Streichelzoo und Veranstaltungsstadl. Daneben ein Erlebnisgarten als Erholungsraum für junge und ältere Bürger.