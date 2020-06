Einspruchsflut gegen Windkraft

Windkraft-Showdown in NÖ: Einen Tag vor dem Ende der Einspruchsfrist gegen den neu überarbeiteten Zonierungsplan für künftige Windparks in NÖ mobilisieren Befürworter und Gegner letzte Kraftreserven, um ihrem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Während die Windpark-Betreiber die strenge Eingrenzung kritisieren, wollen Bürgerinitiativen weitere Flächen aus dem Zonenplan boxen. Schon jetzt sind Dutzende Einsprüche beim Land NÖ eingelegt. Mit einer Flut an Beschwerden rechnen die Zuständigen heute und am Freitag.

Wie berichtet, hat das Land NÖ seit dem vergangenen Frühjahr an einem neuen Zonenplan gearbeitet und darin 85 Eignungszonen – zwei Prozent der Landesfläche – festgelegt, in denen das Aufstellen von Windrädern noch möglich ist. Obwohl Mindestabstände zu Wohngegenden und diverse Naturschutzgebiete berücksichtigt wurden, sind mit dem Entwurf nur wenige glücklich. "Bei uns im Bezirk Horn sind nicht nur zwei Prozent, sondern mehr als 3,5 Prozent der Fläche für Windräder vorgesehen", kritisieren Alfred Schmudermayer und Fritz Mandl von der Bürgerinitiative "Leben im Windpark – nein Danke!" Sie wollen eine Erweiterung des bestehenden und neue Windparks verhindern, weil sie Sorgen um einen Vogelflug-Korridor und um das Landschaftsbild haben. "Die Region lebt vom sanften Tourismus. Unsere Gebiete sollten von Industriebauten frei gehalten werden. Es ist unverantwortlich, 200 Meter hohe Windkraftanlagen in Waldgebieten aufzustellen", sagt Mandl. Er befürchtet, dass es zwischen Gmünd und Horn "keinen Landschaftsblick mehr ohne drehende Windkraftriesen geben wird."