Einsatzkräfte sitzen jetzt Tür an Tür

Ob man das Einkaufszentrum Löwenpark will oder nicht – eines ist klar: das Millionenprojekt hat die Feuerwehr Melk ordentlich durcheinandergewürfelt. Denn mit dem Bau des Shoppingcenters muss die ursprüngliche Einsatzzentrale abgerissen werden, Bürgermeister Thomas Widrich und Co. begaben sich daraufhin auf Quartiersuche. Während die Stadtfeuerwehr derzeit mit dem Umzug in die Wasserhalle bei der Donau beschäftigt ist, ist die Bezirksalarmzentrale (BAZ) schon seit Kurzem an einem neuen Standort wieder voll einsatzfähig. Das 23 Mann starke Team um Josef Göls wickelt ab jetzt die Einsätze von der Rot-Kreuz-Stelle aus ab.

Göls, der vor mehreren Monitoren und Telefonen sitzt, fühlt sich in den neuen Räumlichkeiten sichtlich wohl. „Wir wurden sehr herzlich aufgenommen, uns gefällt es hier.“ Dass das Klima stimmt, ist in diesem Job wichtig. Schließlich ist das BAZ rund um die Uhr besetzt, heuer wurden schon 1059 Einsätze abgewickelt.

Dass die Einsatzkräfte nun plötzlich Tür an Tür sitzen macht auch für Bernhard Pilecky von der Rot-Kreuz-Stelle Sinn. „Das ist für die Kommunikation auf alle Fälle förderlich.“