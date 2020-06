Einsatzbefehl für Hunde-Sheriffs

Wer nicht zahlen will, wird angezeigt. Dazu dürfen die Dog Watcher einen Identitätsnachweis verlangen. Einziger Pferdefuß: Die Aufsichtsorgane können niemanden dazu zwingen, persönliche Daten bekannt zu geben. Die Identitätsfeststellung obliegt in Österreich der Exekutive. Sprich, der Hunde-Sheriff kann im Streitfall nur die Polizei rufen. Bürgermeister Schuster wäre es aber am liebsten, "wenn alle Hundebesitzer so verantwortungsvoll sind, dass eine Strafe gar nicht notwendig ist".

Trotzdem glaubt ÖVP-Klubchef Klaus Schneeberger, dass die legistische Maßnahme notwendig ist. "Mit der Änderung schaffen wir eine wirksame Möglichkeit uneinsichtige Hundehalter strafen zu können, die sich nicht an die Spielregeln halten."