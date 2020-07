Einparkversuch ging schief: Mit Trike über Böschung

Am Samstagnachmittag versuchte ein im Bezirk Korneuburg lebender deutscher Staatsbürger seine dreirädriges Kraftfahrzeug (Trike) auf einem Parkplatz im Gemeindegebiet von Kleinzell, Kalte Kuchl (Bezirk Lilienfeld) abzustellen.

Aus ungeklärten Gründe beschleunigte der 69-Jährige dabei sein Fahrzeug, was zu einem folgenschweren Unfall führte. So streifte der Lenker drei abgestellte Motorräder, querte über die angrenzende Landstraße und sprang mit seinem Trike über eine Böschungskante rund fünf Meter in die Tiefe.

Verletzungen unbestimmten Grades

Das Fahrzeug blieb in weiterer Folge in der sumpfigen Wiese stecken, wobei der Mann vom Trike geschleudert wurde. Der Fahrer, der sich beim dem Sturz Verletzungen unbestimmten Grades zuzog, wurde per Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zusätzlich zum Christophorus Notarzthubschrauber standen die Feuerwehr Kleinzell, die Bergrettung Kleinzell wie auch Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.