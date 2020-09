Einjährige in Pool gestürzt und unter Folie geraten

In Gedersdorf im Bezirk Krems ist Montagnachmittag eine Einjährige in einen Pool gestürzt und unter die darin befindliche Folie geraten. Das Mädchen wurde von Angehörigen reanimiert und von "Christophorus 9" ins SMZ Ost - Donauspital nach Wien geflogen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Abend. Der Zustand des Opfers galt als kritisch.

Schauplatz des Unfalls war laut Polizei der Garten eines Einfamilienhauses. Das Kleinkind war in einem unbeobachteten Moment ins Freie gelangt und verunglückt. Die Mutter und die Großeltern fanden die Einjährige im Pool.