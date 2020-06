Eine Stadt platzt aus allen Nähten

Wohnanlagen, die aus der Erde schießen. Fahrzeugkolonnen, die den Verkehrsfluss belasten. Bildungseinrichtungen, die mit Containern notdürftig erweitert werden. Gänserndorf erlebte in den vergangenen zehn Jahren einen Zuwachs von etwa 30 Prozent. Die Stadt war und ist somit mit dem größten Bevölkerungsanstieg Österreichs konfrontiert.

Die Probleme sind laut ÖVP und Grüne hingegen erst in den letzten paar Jahren sichtbar geworden. Die Infrastruktur wurde nicht oder zu spät an die Bevölkerungsentwicklung angepasst. "Bei uns wird immer nur reagiert, statt agiert", merken ÖVP-Stadtrat Rene Lobner und Grüne-Gemeinderat Volker Weiss an.