Eine große Solidarität mit der Landwirtschaft

Im Waldviertel ist die Landwirtschaft zwar nicht extra abgefragt worden, aber in den Zusatz-Anliegen, die auf jedem Fragebogen deponiert werden können, taucht sie immer wieder auf. So wird die Politik aufgefordert, sich die Landwirtschaft speziell in benachteiligten Regionen anzusehen und dort besonders zu unterstützen.

Was aber viele Leserinnen und Leser genauso für wichtig erachten: Dass landwirtschaftliche Flächen nicht dem Wohnbau geopfert werden, dass der Umwidmung von Äckern in Bauland ein Riegel vorgeschoben wird. Dieses Anliegen taucht in der Umfrage vor allem in und rund um größere Städte auf.

Die KURIER-Regionalumfrage läuft nun noch bis Mitte Oktober. Die aktuellen Auswertungen findet man täglich im Niederösterreich-KURIER oder auf kurier.at.