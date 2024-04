Einbrüche in mehr als ein Dutzend Einfamilienhäuser geklärt

Bezirk Melk

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit von 07.11.2023–12.11.2023 im Gemeindegebiet Mank

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 04.11.2023 im Gemeindegebiet Mank

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 23.09.2023 im Gemeindegebiet Krummnußbaum an der Donauuferbahn

Bezirk Neunkirchen

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 25.09.2023 im Gemeindegebiet St. Egyden am Steinfeld - Neusiedl am Steinfeld

Bezirk Bruck an der Leitha

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 09.09.2023–03.10.2023 im Gemeindegebiet Prellenkrichen,

Bezirk Sankt Pölten Land

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 05.12.2023 im Gemeindegebiet Perschling - Gunnersdorf

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 01.11.2023 im Gemeindegebiet Perschling - Murstetten

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 30.10.2023 im Gemeindegebiet Neulengbach

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit von 19.10.2023–29.10.2023 im Gemeindegebiet Perschling - Murstetten

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 04.10.2023 im Gemeindegebiet Böheimkirchen - Hinterberg

Bezirk Tulln

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 06.11.2023–12.11.2023 im Gemeindegebiet Großweikersdorf - Tiefenthal

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 17.10.2023–29.10.2023 im Gemeindegebiet St. Andrä-Wördern - Kirchbach

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 25.10.2023–27.10.2023 im Gemeindegebiet Klosterneuburg

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 21.10.2023–27.10.2023 im Gemeindegebiet Klosterneuburg

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 15.10.2023 im Gemeindegebiet Michelhausen

Bezirk Mistelbach

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 20.10.2023 im Gemeindegebiet Großebersdorf

Bezirk Mödling

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 13.10.2023–27.10.2023 im Gemeindegebiet Breitenfurt bei Wien

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 23.10.2023 im Gemeindegebiet Perchtoldsdorf

Bezirk Gänserndorf

Versuchter Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 25.10.2023 im Gemeindegebiet Weiden an der March - Baumgarten an der March

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 25.10.2023 im Gemeindegebiet Weiden an der March - Baumgarten an der March

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 01.09.2023–06.11.2023 im Gemeindegebiet Untersiebenbrunn

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus in der Zeit vom 04.11.2023–06.11.2023 im Gemeindegebiet Eckartsau - Wagram an der Donau

Einbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus am 08.12.2023 im Gemeindegebiet Engelhartstetten - Groißenbrunn