Niederösterreich

Einbrecherbande zerschlagen: Festnahme nach Coups in sechs Bezirken

Baustoffhändler und Gärtnereien im Visier – vier Männer nach Ermittlungen festgenommen.
Johannes Weichhart
20.03.2026, 14:57

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aufgebrochener Tresor

Nach monatelangen Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Niederösterreich eine Serie von Einbruchsdiebstählen geklärt. Vier moldawische Staatsbürger im Alter von 33 bis 45 Jahren konnten als Tatverdächtige ausgeforscht werden.

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Den Männern werden insgesamt 33 Einbrüche und Einbruchsversuche in Niederösterreich zugerechnet. Betroffen waren vor allem Baustoffgeschäfte, Gärtnereien und Floristikbetriebe in mehreren Bezirken, darunter Gmünd, Zwettl, Waidhofen an der Thaya, Hollabrunn, Mistelbach und Gänserndorf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 51.500 Euro, überwiegend Bargeld wurde erbeutet.

Teilweise geständig

Die Ermittlungen liefen seit Juni 2025 und erfolgten in enger Zusammenarbeit mit regionalen Polizeiinspektionen sowie Behörden in Tschechien. Aufgrund eines Europäischen Haftbefehls wurden die vier Beschuldigten im November 2025 nach weiteren Einbrüchen auf tschechischem Staatsgebiet festgenommen.

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Drei der Männer wurden inzwischen nach Österreich ausgeliefert und in die Justizanstalt Linz überstellt. Zwei Beschuldigte zeigten sich teilweise geständig, ein weiterer bestreitet die Vorwürfe. Ein Verdächtiger befindet sich noch in Auslieferungshaft.

Zwettl Hollabrunn
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