Granatenfund auf Baustelle in NÖ: Zweimal Alarm in 24 Stunden
Bei Arbeiten im Bezirk Hollabrunn wurden zwei Panzergranaten entdeckt – jetzt wird das Gebiet laut Netz NÖ untersucht.
Gleich zweimal innerhalb von 24 Stunden musste der Entschärfungsdienst nach Limberg bei Ziersdorf (Bezirk Hollabrunn) ausrücken.
Bei Bauarbeiten im Zuge eines Verkabelungsprojekts wurden zwei alte Panzergranaten entdeckt.
Die Funde wurden laut Netz NÖ von einer Baufirma gemacht, die das Gelände umgehend absicherte und die Polizei verständigte. In weiterer Folge übernahm der Entschärfungsdienst die Bergung der Kriegsrelikte.
Anrainer berichten, dass es sich bei dem betroffenen Gebiet um ein ehemaliges Panzerfeld handeln soll.
Um mögliche weitere Gefahren auszuschließen, wird das Areal nun von einer Spezialfirma auf weitere Kampfmittel untersucht. Die Bauarbeiten wurden vorerst gestoppt.
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