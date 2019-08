Ein Waldviertler Dorf sucht seinen Wirten

Mit dieser Lösung will sich die Gemeinde natürlich nicht zufrieden geben. „Für das gesellschaftliche Leben im Ort brauchen wir einen Gastwirt. Dort will man sich treffen, um Neuigkeiten aus der Umgebung auszutauschen“, sagt Bürgermeister Ewald Fröschl. Vor allem an den Sonntagen fehle der älteren Generation ein Lokal, in dem man sich nach dem Kirchengang zusammensetzen könne. „Ein neuer Pächter bekommt von uns jede Unterstützung“, verspricht Fröschl, der das „Lindenstüberl“ als Mietobjekt nennt. Derzeit lässt er auch alternative Betreibermodelle wie eine Genossenschaft prüfen. „Da wir keine Vereinshäuser haben, kann der Wirt ein reges Engagement der Vereine erwarten“, sagt der Ortschef.

Nicht nur im Waldviertel, sondern in vielen Regionen Österreichs sei das Wirtesterben unaufhaltsam. „War vor Kurzem noch die überbordende Bürokratie das größte Problem, ist jetzt die Personalsuche an oberster Stelle“, sagt Mario Pulker, Bundesobmann der Gastronomie in der Wirtschaftskammer. Er fürchtet, dass dieser Trend in den nächsten Jahren weitergeht. „Man hat den Wirten leider viele Prügel vor die Füße geworfen“, kritisiert er. Als Beispiel, wie die letzten Wirtshäuser gerettet werden können, nennt er einen Ort in Kärnten. Dort habe die Gemeinde das Gebäude angekauft, renoviert und es zum Nulltarif weiter verpachtet.