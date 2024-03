Ein Toter und sieben Verletzte bei Frontalcrash in NÖ

Ein 47-jähriger Pkw-Lenker ist Dienstagfrüh bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Kleinbus in Baumgarten an der March, einem Ortsteil der Gemeinde Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf), noch an der Unfallstelle verstorben.

Bei dem Verkehrsunfall auf der Bernstein Straße (B49), an dem insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurden sieben weitere Personen verletzt.