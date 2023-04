Mordverdacht: Ein Toter nach Schussabgabe im Raum Melk

Am Donnerstagabend soll es in Pielach im Bezirk Melk in NÖ zu einer tödlichen Bluttat gekommen sein. Ein junger Mann soll auf den Lebensgefährten seiner Mutter geschossen und diesen schwer verletzt haben.

Polizei und ein Notarzt sind vor Ort. Der Verdächtige soll sich am Dachboden verschanzt haben.

Mehr in Kürze.