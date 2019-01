Ein Paradies für alle Kletteraff(in)en

Auf 1700 Quadratmetern entsteht derzeit in Wiener Neustadt in der Pottendorfer Straße 29 die größte Boulderhalle Niederösterreichs (Bouldern nennt man das Klettern ohne Seil und Gurt in Absprunghöhe, Anm.). Die Macher dahinter heißen Michael Haindl und Thomas Kargl, beide 22 Jahre alt, Freunde seit Kindheitstagen und Kletterer aus Leidenschaft – und nun schon bald Eigentümer und Geschäftsführer einer eigenen Boulderhalle. „Wir waren einfach unzufrieden mit dem derzeitigen Angebot in der Szene und dachten uns, das können wir besser“, erzählt Michael Haindl.