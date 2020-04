Ein Müller fördert die Backlust

Selbst backen liegt im Trend, das hat sich schon vor der Corona-Krise abgezeichnet. Die Ausgangsbeschränkungen haben das schließlich noch verstärkt. Mehl und Hefe sind derzeit stark gefragte Produkte. „Es ist erfreulich, dass das Backen wieder einen großen Stellenwert einnimmt“, zeigt sich Nicole Langer begeistert. Sie und ihr Mann Erich betreiben in Atzenbrugg eine Mühle samt Mühlenladen und Online-Shop.

Die Langers möchten die neu entflammte Backlust weiter fördern und haben deshalb zum Verfassen eines Backtagebuchs aufgerufen. „Backen kann sehr entspannend und meditativ sein“, weiß Nicole Langer, die mit ihrem Aufruf auch bewirken will, dass die Teilnehmer durch genaue Beobachtungen ihre eigenen Backkünste verbessern können.

Bestes Tagebuch wird prämiert

In das Tagebuch einfließen sollen daher der Weg vom Einkauf über den Sauerteig bis zum fertigen Produkt sowie die Rahmenbedingungen wie Stimmung, Gefühlslage, Tageszeit oder mit wem gebacken wurde. Am Ende der Corona-Krise können die fertigen Tagebücher dann an die Langer-Mühle geschickt werden. „Sie können auch handschriftlich und mit Bildern versehen sein“, sagt Langer. Eine Jury wird die eingesandten Dokumentationen anschließend bewerten, die besten werden prämiert. Mit den ersten Einsendungen rechnen die Langers ab Mitte Mai, Rückmeldungen gäbe es aber bereits jetzt.