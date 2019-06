Ein Leben für das Zweirad

In einer kleinen Hinterhofwerkstatt in Hollabrunn arbeitet der gelernte Elektrotechniker Michael Eigl am Rahmen für seine neueste Kreation: „Es wird ein elektrisch angetriebenes Offroadfahrrad, welches wir auch in Serie produzieren wollen.“

Michael Eigl machte sich in der Zweirad-Szene einen Namen als Mountainbiker und Motorcross-Fahrer. „Ich fahre aber eigentlich so ziemlich alles, was zwei Räder hat“, scherzt der 44-Jährige. Durch seine Rennerfahrung wurde die Liebe zu Bikes immer stärker.

Da er als Projektmanager im Maschinen- und Anlagenbau tätig war, sind ihm auch die Arbeit mit Metall und die Konzeption von Projekten nicht fremd. „Und irgendwie wollte ich diese beiden Dinge schon lange kombinieren.“ Diese Kombination nennt sich „eigl-bikes“. Eigls neues Unternehmen, das mit Anfang Juli den Vollbetrieb aufnimmt.