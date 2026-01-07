Ein Hoch auf die Kultur: Das bringt 2026 in NÖ

Eines bringt das neue Jahr garantiert mit sich: Eine Reihe von Jubiläen in der niederösterreichischen Kulturszene. So feiert das Karikaturmuseum Krems, übrigens das einzige Museum für satirische Kunst in Österreich, sein 25-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr startet im Februar mit einer Schau zu Oliver Schopf, einem Karikaturisten der Tageszeitung Der Standard. Neben seinen pointierten Kommentaren zu Politik und Gesellschaft zeigt die Schau Gerichtszeichnungen und beleuchtet in Kooperation mit der Stiftung Forum Verfassung zentrale Aufgaben des Verfassungsgerichtshofs.

Zum 75. Geburtstag des Ausnahmekünstlers Gerhard Haderer präsentiert das Museum ab 18. Juli erstmals den Großteil seiner Ölgemälde, ergänzt um neue Cartoons und Werke aus dem kontroversen Band "Das Leben des Jesus“. Als Familienspezial begeistert das "Neinhorn“ von Marc-Uwe Kling und Astrid Henn Klein und Groß. Dauerbrenner bleibt das Deix-Archiv mit rund 60 Originalen des Enfant terrible der Karikatur-Szene.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © kurier/Martina Berger

Das Museum Gugging besteht seit nunmehr 20 Jahren. Nicht nur das Museum feiert seinen runden Geburtstag, sondern auch zwei seiner ausgestellten Künstler: August Walla hätte 2026 seinen 90. und Johann Hauser seinen 100. Geburtstag gefeiert. Darüber hinaus wird das 40-jährige Bestehen des "Hauses der Künstler“ zelebriert. Das Jubiläum wird zum Anlass genommen, das Museum als treibende Kraft für Transparenz und Offenheit am Standort Gugging zu etablieren. Rudolf-Buchbinder-Saal In sein 20. Festivaljahr startet auch Grafenegg – mit der Eröffnung des Rudolf-Buchbinder-Saals. Der Namensgeber selbst präsentiert im Mai den neuen Konzertsaal, der rund 500 Plätze umfasst und in der ehemaligen Reitschule erbaut wurde. Er wird ab dem Festival 2026 für Préludes sowie Einführungsgespräche genutzt und in vier exklusiven Kammerkonzerten von hochkarätigen Musikern bespielt werden. Der neue Saal wird vor allem auch das Grafenegg Festival, das heuer von 14. August bis 6. September 2026 bereits zum 20. Mal stattfinden wird, prägen.

100 Jahre Reichenau Deutlich älter ist das Theater Reichenau, das heuer sein 100-jähriges Bestehen feiert. Was wäre da passender als der Klassiker "Die Fledermaus“? Gespielt wird von 1. Juli bis 2. August. Zusätzlich zu den fixen Produktionen in Reichenau wird nach dem großen Erfolg im Vorjahr auch das Südbahnhotel am Semmering wieder von den Festspielen inszeniert. Mit 130 Vorstellungen gehen die Festspiele in ihre bislang umfangreichste Saison.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lalo Jodlbauer "Ein Sommernachtstraum" im Südbahnhotel bei den Festspielen Reichenau