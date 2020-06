Ehepaar starb bei Unfall auf der A1

Mit zwei Toten endete Samstagnacht ein Unfall auf der A1 Westautobahn bei Altlengbach im Bezirk St. Pölten. Ein voll besetzter Geländewagen, in dem auch eine vierköpfige Familie aus dem Bezirk Amstetten saß, kam ins Schleudern und stürzte um. Zwei Insassen wurden getötet, vier weitere Menschen schwer verletzt.



Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Wien. Der 28-jährige Lenker Erich H. war kurz nach Mitternacht mit dem Wagen auf das mittlere Bankett geraten und hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Der Geländewagen kippte um, überschlug sich mehrmals und schlitterte gut 100 Meter über die Fahrbahn. Obwohl die Rettungskräfte rasch am Unfallort eintrafen, gab es für zwei Fahrzeuginsassen keine Rettung mehr.



Der 55-jährige Familienvater Wolfgang B. war im Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Seine Frau Ingrid wurde aus dem Geländewagen geschleudert und von einem nachkommenden Pkw überrollt. Die 53-Jährige war ebenfalls auf der Stelle tot.



Ihre beiden erwachsenen Kinder Rita, 28, und Wolfgang, 27, erlitten genauso wie der Fahrzeuglenker und eine 25-jährige Bekannte schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus St. Pölten eingeliefert.