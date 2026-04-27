Filme im Mondschein: Eggenburger Freiluftkino feiert Jubiläum

Sobald der Sommer näher rückt, wandert der Blick von Andreas Zeugswetter auffallend häufig in Richtung Himmel. Was sich hoch oben abspielt, hat unmittelbare Auswirkungen auf ein Projekt, das der Waldviertler bereits 1997 mit Unterstützung "aus der Taufe gehoben" hat. Umgeben von der historischen Stadtmauer und mit Blick auf den Kanzlerturm können Besucherinnen und Besucher des Mondscheinkinos seither Filme unter den Sternen sehen.

Als sein Heimatort vor 30 Jahren zunehmend von kulturellen Angeboten – wie der Oper in Gars, der Operette in Langenlois und dem Kammermusikfestival in Horn – "umzingelt" wurde, habe sich die Gemeinde eine Frage gestellt: "Und was macht Eggenburg?" Die Suche nach einer Antwort führte Zeugswetter zu einem Freiluftkino im Augarten. In Eggenburg gab es zu diesem Zeitpunkt bereits kein Kino mehr, das ehemalige Lichtspielhaus hatte Ende der 80er-Jahre zugesperrt. Im Winter 1997 besuchte Zeugswetter zusammen mit zwei kinoerfahrenen Leuten aus der Bundeshauptstadt das Areal, auf dem er sich Filmvorführungen unter freiem Himmel vorstellen konnte. Als er an diesem Abend das Flutlicht einschaltete, war die Idee beschlossen: "Ich habe den Schalter umgelegt und den beiden ist die Kinnlade heruntergefallen."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Martin Mathes Ein Blick auf das Mondscheinkino von oben.

Trotz teils kritischer und skeptischer Stimmen sei die Veranstaltung innerhalb der nächsten sechs Monate ins Leben gerufen worden. Die ersten Jahre beschreibt der Organisator als durchwachsen, "wie das Wetter bei uns im Sommer". Mittlerweile verzeichnet das Freiluftkino durchschnittlich 400 bis 500 Gäste pro Abend und ist finanziell gut aufgestellt. Ausgezeichnet "Den Großteil unserer Erlöse liefert das Publikum", so Zeugswetter. Darüber hinaus verfügt die Veranstaltung über viele ehrenamtliche Helfer und diverse verlässliche Sponsoren, die zwischen 100 und über 1.000 Euro für Werbeeinschaltungen, Transparente oder ihr Logo auf den Kinokarten beisteuern. Ein erfolgreiches Konzept, das kürzlich vom Fundraising Verband Austria gewürdigt wurde. Das Mondscheinkino konnte in der Kategorie "small, but smart", sprich "klein, aber schlau", überzeugen.