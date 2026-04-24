Haus der Wildnis Lunz: Neues Führungsangebot ab Mai

Ab Mai erweitert das Haus der Wildnis sein Vermittlungsangebot und lädt jeden Sonntag um 14.00 Uhr zu einer öffentlichen Führung durch die Ausstellung ein. Erstmals können Besucherinnen und Besucher damit auch außerhalb eines Gruppenverbandes an einer Führung teilnehmen.

Unter dem Titel „Faszination Wildnis“ erleben Interessierte eine gemeinsame Entdeckungsreise durch das Haus. Das neue Format bietet die Möglichkeit, die Ausstellung intensiver kennenzulernen, spannende Hintergrundinformationen zu erhalten und neue Perspektiven auf die Natur sowie ihre Bedeutung für den Menschen mitzunehmen.

Sonderprogramm 15. Mai

Die Führung setzt auf multimediale Elemente und interaktive Stationen. Neben klassischen Exponaten kommen Medieninstallationen sowie Virtual- und Augmented-Reality-Anwendungen zum Einsatz. Ziel ist es, Besucherinnen und Besuchern unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten zu eröffnen. Zusätzlich sind die Kulturvermittlerinnen und -vermittler jeden Sonntag während der Öffnungszeiten in der Ausstellung präsent und beantworten Fragen.

Unter dem Motto des Museumsfrühlings „Museen verbinden Menschen“ lädt das Haus der Wildnis am Freitag, 15. Mai dazu ein, Natur aus einer neuen Perspektive zu erleben – als lebendiges, eng verwobenes Netzwerk. Wälder zeigen eindrucksvoll, wie Kommunikation, gegenseitige Unterstützung und Gemeinschaft funktionieren.

Zwei Programmpunkte stehen dabei im Fokus: