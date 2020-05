eBikes bedrohen die Wildtiere

Was in der Stadt als umweltschonende Form der Fortbewegung gesehen wird, bezeichnen Jäger und Waldbesitzer als Bedrohung für das Wild. "Mit einem Mountainbike ist die menschliche Leistung irgendwann erschöpft, aber mit einem Elektrorad dringen Hobbysportler in Zonen vor, wo sie nicht erwünscht sind", ärgert sich Lebersorger über die Rücksichtslosigkeit.



Besonders im Alpenvorland sowie in den Bezirken Lilienfeld, Scheibbs und Neunkirchen klagen Jäger und Waldbesitzer über die deutliche Zunahme der eBiker, weil es kaum noch Rückzugsgebiete für Rot- und Auerwild gibt und ein Anstieg der Verbissschäden zu erwarten sei . "Leider haben die Radfahrer kein Unrechtsbewusstsein und keinen Respekt vor Privateigentum. Sie glauben, der Wald gehört nur ihnen", sagt Großgrundbesitzer Felix Montecuccoli.



Johannes Bilderl, eBike-Händler in Pöggstall, Bezirk Melk, glaubt, dass der Ärger überzogen ist: "Die Radler nützen zwar immer öfter ein Bike mit Elektroantrieb, aber meines Wissens nach nützen sie bestehende Radwege." Dass es schwarze Schafe gibt, sei natürlich bekannt.