e-Mobilität im Test: Was tun, wenn der Akku morgens leer ist

„Mobilität von morgen schon heute erleben“ – unter diesem Motto lief in der Waldviertler Gemeinde Echsenbach, Bezirk Zwettl, fünf Monate lang ein österreichweit einzigartiger Feldversuch: Familien wurden in der Hartl-Haus- und Sonnenhangstraße mit 24 E-Autos ausgestattet. Ziel war es, das Stromnetz des nö. Energieversorgers EVN auf die Belastbarkeit zu testen und praktische Erfahrungen mit dem Laden der Elektrofahrzeuge zu sammeln.

Eine hohe Dichte an E-Autos halte das Netz aus, erklären die Verantwortlichen der EVN. Dafür müssen aber Voraussetzungen vorhanden sein. In Echsenbach helfen bereits intelligente Ortsnetztrafos, um die Überlastung – auch wegen der vielen Wärmepumpen in den Häusern – zu regulieren. „So lassen sich Ladeleistungen steuern. Am nächsten Tag sind halt nicht alle Fahrzeuge vollgeladen, aber die Akkus etwa zu 70 Prozent einsatzbereit“, erklärt EVN-Sprecher Stefan Zach. Mit den Erfahrungen aus dem Feldversuch wolle man das Netz weiter fit für die E-Mobilität machen.