Duo hatte es in Niederösterreich auf Goldschmuck abgesehen

Speziell auf Goldschmuck abgesehen hatte es ein Duo in Niederösterreich. Dem 22-Jährigen und seiner 18-jährigen Komplizin wurde nach Polizeiangaben vom Montag ein Diebstahl bei einem Juwelier in Amstetten nachgewiesen, der Schaden liegt im mittleren vierstelligen Eurobereich. In mehreren weiteren Schmuckgeschäften sollen die nicht geständigen Beschuldigten zudem aufgefallen sein. Die beiden rumänischen Staatsbürger wurden festgenommen und in Justizanstalten eingeliefert.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen am Samstag. Kurz vor 11 Uhr hatte die Geschäftsführerin eines Juweliers im Bezirk Melk Anzeige erstattet. Der 22-Jährige und seine Begleiterin hatten sich demnach sehr auffällig nach Goldschmuck erkundigt. Das Duo wurde des Geschäfts verwiesen, auf Grundlage einer präzisen Personen- und Fahrzeugbeschreibung leiteten die Beamten eine Fahndung ein.

Beschuldigten wurden in Justizanstalt eingeliefert

Wenig später wurde der Pkw der beiden Rumänen in Ybbs an der Donau (Bezirk Melk) gestoppt, die Beschuldigten wurden festgenommen. Dem Duo wurde letztlich der vom 3. Juni datierende Trick-Diebstahl in Amstetten zugeordnet. Dabei soll der 22-Jährige in einem Juweliergeschäft die dortige Verkäuferin gezielt abgelenkt haben, seine Komplizin nutzte dies und ließ Goldschmuck mitgehen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurden die Beschuldigten in die Justizanstalten St. Pölten bzw. Krems eingeliefert. "Die Ermittlungen zu ähnlich gelagerten Straftaten dauern derzeit noch an", betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.