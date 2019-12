Dürre bedroht die heimischen Christbäume

Weihnachten ohne Christbaum? Für die meisten Österreicher ist dieser Umstand undenkbar. Jedes Jahr werden bundesweit 2,6 Millionen Christbäume geschmückt, 1,1 Millionen Tannen oder Fichten stammen alleine aus Niederösterreich. Noch. Denn der Klimawandel treibt auch den Christbaum-Bauern den Schweiß auf die Stirn. Die Dürre hat vor allem bei Jungpflanzen und großen Weihnachtsbäumen Schäden verursacht. Heuer liegt der Ausfall zwischen zehn und 20 Prozent. Trotzdem seien noch ausreichend Bäume in bester Qualität zu gleichbleibenden Preisen vorhanden, versichern die Landwirte.

Schon das dritte Jahr in Folge beklagen die Christbaumbauern durch die anhaltende Trockenheit Ausfälle bei ihren Setzlingen. „Das Problem ist, dass die jungen Bäume noch nicht gut im Boden verwurzelt sind und an der Erdoberfläche kaum Wasser bekommen“, erklärt Franz Raith, Obmann der niederösterreichischen Christbaumbauern. Auch bei größeren Bäumen sei erkennbar, dass ihr Wasserbedarf nicht bis in die Spitzen reicht. „Das sieht man daran, dass die Nadeln im unteren Bereich noch saftig grün sind und weiter oben abfallen“, erklärt Raith, während er auf die Baumkrone blickt. Nicht nur die heißen Sommer würden die Nadelbaumkulturen in Bedrängnis bringen, sondern auch niederschlagsarme Winter. „Das bedeutet, dass der Boden nicht genügend Wasser speichern kann“, sagt Raith.