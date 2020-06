Dürnsteiner müssen auf Flutschutz warten

Wie diese Tatsache von der ÖVP kommuniziert wird, gefällt FPÖ-Stadtrat Helmuth Weiss ganz und gar nicht. "Jede Würstelverteilaktion der ÖVP wird in den Medien breitgetreten, aber über diese Verzögerung werden weder die Gemeinderäte noch die betroffenen Bürger rechtzeitig und umfassend informiert", ärgert sich Weiss. Er befürchtet, dass der Hochwasserschutz in Dürnstein schlimmstenfalls erst in fünf Jahren errichtet werden kann. Er droht mit einer Überprüfung durch den Landesrechnungshof, sollten Ungereimtheiten beim Bau in Loiben auftauchen. Weiss will aber zuerst einen Bericht der Bauaufsicht an das Land NÖ und an die Gemeinde abwarten. "Sollte der Bericht aber zu wenig über die Kostensteigerung in Loiben Aufschluss geben, wird die FPÖ den Landesrechnungshof anrufen", droht Weiss.