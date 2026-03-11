Düringer und Science Busters: „Stadt:Kultur“ Perchtoldsdorf startet

Am 18. März zeigt sich Ina Regen in einem intimen Duo-Format von einer besonders persönlichen Seite. Reduziert arrangiert, rücken ihre Songs, Texte und die charakteristische Stimme in den Mittelpunkt. Zwischen bekannten Liedern und neuen Nuancen entsteht ein Konzertabend, der Nähe schafft und emotional berührt.

Roland Düringer bringt am 19. März mit seinem „Regenerationsabend 3.0“ ein Programm auf die Bühne, das Beobachtungen unserer Zeit mit persönlicher Reflexion verbindet. Mit Humor, Selbstironie und kritischem Blick setzt er sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und lädt das Publikum ein, gewohnte Denkweisen zu hinterfragen.

Am 21. März widmet sich Florian Scheuba in „Schönen guten Abend“ dem politischen Alltag und seinen Absurditäten. Pointiert, analytisch und scharf formuliert nimmt er aktuelle Themen ins Visier und zeigt, wie eng politische Realität und Kabarett miteinander verwoben sind.