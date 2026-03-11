Düringer und Science Busters: „Stadt:Kultur“ Perchtoldsdorf startet
In der Burg Perchtoldsdorf startet der Kultur-Frühling. Das Märzprogramm von „Stadt:Kultur“ versammelt namhafte Künstler aus unterschiedlichen Genres: die Science Busters, Ina Regen, Roland Düringer, Florian Scheuba und Omar Sarsam.
Musik bis politische Satire
Von musikalischen Abenden über klassisches Kabarett bis zu politischer Satire ist das gesamte Spektrum vertreten. Den Auftakt am 17. März gestalten die Science Busters, die in „Weltuntergang für Fortgeschrittene“ wissenschaftliche Fakten mit Humor und Ironie verbinden und dabei aktuelle globale Fragen ebenso unterhaltsam wie verständlich beleuchten.
Am 18. März zeigt sich Ina Regen in einem intimen Duo-Format von einer besonders persönlichen Seite. Reduziert arrangiert, rücken ihre Songs, Texte und die charakteristische Stimme in den Mittelpunkt. Zwischen bekannten Liedern und neuen Nuancen entsteht ein Konzertabend, der Nähe schafft und emotional berührt.
Roland Düringer bringt am 19. März mit seinem „Regenerationsabend 3.0“ ein Programm auf die Bühne, das Beobachtungen unserer Zeit mit persönlicher Reflexion verbindet. Mit Humor, Selbstironie und kritischem Blick setzt er sich mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander und lädt das Publikum ein, gewohnte Denkweisen zu hinterfragen.
Am 21. März widmet sich Florian Scheuba in „Schönen guten Abend“ dem politischen Alltag und seinen Absurditäten. Pointiert, analytisch und scharf formuliert nimmt er aktuelle Themen ins Visier und zeigt, wie eng politische Realität und Kabarett miteinander verwoben sind.
Den Abschluss des Kultur-Frühlings bildet am 26. März Omar Sarsam mit seinem ausverkauften Programm „Stimmt“. Mit viel Feingefühl, sprachlicher Präzision und humorvollen Alltagsbeobachtungen erzählt er von zwischenmenschlichen Missverständnissen, kleinen Eigenheiten und den großen Fragen des Zusammenlebens.
Ticketverkauf
Tickets sind online unter www.stadt-kultur.at, im Infocenter Perchtoldsdorf sowie auf shop.raiffeisenbank.at und in Raiffeisenbanken in NÖ und Wien erhältlich.
Im Mai wird „Stadt:Kultur“ unter anderem mit Publikumslieblingen wie Philipp Hochmair und Alfred Dorfer fortgesetzt. Im Herbst sind Wolfgang Ambros und Andreas Vitasek in Perchtoldsdorf zu Gast.
