Drohungen und Zerstörungswut: „Manische Episode“ endete im Gefängnis

Auch von zu Hilfe gerufenen Polizisten ließ sich der Tobende nicht beruhigen. Er beschimpfte die Beamten, griff zwei von ihnen tätlich an, im Haftraum verursachte er durch Verstopfen der Toilette eine Überschwemmung und warf mit Teilen zertrümmerter Wandfliesen um sich.

Wegen „einer unglaublichen Vielzahl von Delikten“, wie es der Richter formuliert, muss sich der Mann am Montag am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten, legt dort ein reumütiges Geständnis ab. An den Tag des Vorfalls könne er sich aufgrund seiner Erkrankung kaum erinnern. Deshalb sei er auch „knapp an der Schuldunfähigkeit vorbeigeschrammt“, betont sein Rechtsanwalt. Den entstandenen Schaden habe er schon teilweise gut gemacht, auch den Rest wolle er begleichen, versichert der Angeklagte, der sich auch im Gerichtssaal noch einmal bei den erschienenen Zeugen entschuldigt.

Unter der Auflage, in den kommenden drei Jahren regelmäßig die Behandlung seiner Krankheit zu belegen, wird der 24-Jährige zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt, ein Monat davon hat er bereits im Gefängnis verbracht.