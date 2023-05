Drogenlenker am Schulweg gestoppt: 33-Jähriger hatte keinen Führerschein

Bei der Schulwegsicherung in Schwechat (Bezirk Bruck a. d. Leitha) ist am Montag ein Drogenlenker aus dem Verkehr gezogen worden. Der 33-Jährige am Steuer eines Pkw war nach Polizeiangaben ohne gültigen Führerschein unterwegs. Er wurde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.