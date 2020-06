Drogenkuriere wollten über Grenze fliehen

Die Falle war bereits gestellt, als Leo H., Antonin P. und Cemal C. zu einem Parkplatz in Gmünd, NÖ, spazierten. Mit im Gepäck hatten sie sechs Kilogramm Cannabiskraut und 200 Gramm der Droge Crystal Meth. Die vermeintlichen Käufer warteten bereits, sie hatten den Deal eingefädelt. Was die mutmaßlichen Drogenkuriere nicht wussten: Bei den Interessenten handelte es sich um Beamte des Landeskriminalamts.

Kurze Zeit später kam es zum Zugriff. Eine Person ließ sich sofort verhaften, der Rest rannte zu einem Waldgebiet nahe der Grenze davon. Kurz vor der Grenzbrücke konnte Cemal C. geschnappt werden. Der 24-Jährige wehrte sich mit Händen und Füßen gegen die Festnahme, ein Fahnder kam zu Sturz und wurde dabei verletzt.

Auch Antonin P. hetzte durch den Wald Richtung Tschechien. Bei der Verfolgung gab ein Polizist einen Schuss in das Erdreich ab, der 31-Jährige konnte kurz vor der Grenze festgenommen werden. P. soll ebenfalls heftigen Widerstand geleistet haben.

Laut Landeskriminalamt NÖ gelang zwei weiteren Personen die Flucht, sie dürften es gerade noch ins Nachbarland gerade haben. Ihre Komplizen sitzen derzeit in Krems in Untersuchungshaft und warten auf den Prozess.