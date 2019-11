Drogenhund in Ausbildung spürte Kokain in Koffer auf

Der feinen Spürnase eines Polizeihundes ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Drogendealer in Haft sitzen. "Pitt vom Taffatal" war es, der am vergangenen Montag rund ein Kilo Heroin im Wert von mindestens 100.000 Euro am Flughafen Wien in Schwechat aufspürte.