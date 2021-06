Dritter Kletterunfall in der Stadelwand am Schneeberg in diesem Jahr

Am Samstag musste die Bergrettung Reichenau bereits zum dritten Mal in diesem Jahr zu einem Einsatz in der Stadelwand am Schneeberg ausrücken.

Ein 35-Jähriger Kletterer war mit zwei Begleitern auf der Kletterroute "Richterkante" unterwegs. In der siebenten von insgesamt zehn Seillängen stürzte der Ungar rund 20 Meter ohne Zwischensicherung ins Seil. Dabei verletzte er sich unter anderem am Kopf und im Gesicht.