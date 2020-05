Driften für die Wirtschaft

Jedes Motorgeräusch zieht die Aufmerksamkeit der Zuseher auf sich - auch das eines Traktors, der am Ortsende von Kleinburgstall den Berg der benachbarten Straße bewältigt. Fehlalarm. Dafür säumen die Gäste aber nicht extra die Schotterpisten im Waldviertel. Die PS-Freaks wollen mehr - hören, wie die Motoren am Rande ihrer Leistungsgrenze heulen. Sehen, wie die Boliden in den Kurven driften und spüren, wie der verbrannte Benzin in die Nase steigt. Auch heuer gaben 90 Piloten bei der 31. Waldviertel-Rallye Vollgas und lockten fast 50.000 Gäste in die Region.



Obwohl die Traditionsveranstaltung seit Jahren keinen Großsponsor mehr hat, versucht Organisator Helmut Schöpf den stotternden Motor des Renn-Klassikers am Leben zu halten. Aus gutem Grund. "Die Waldviertel-Rallye ist der einzige Lauf in Österreich, der fast nur auf Schotter gefahren wird. Als Fahrer gibt es nichts schöneres als zu driften", versucht Beppo Harrach, frischgekürter Rallye-Staatsmeister, die sportliche Bedeutung auf den Punkt zu bringen. "Diese Veranstaltung hat seit vielen, vielen Jahren ein großes Stammpublikum, das für unglaubliche Stimmung entlang der Strecke sorgt", weiß auch Rallye-Pilot Raimund Baumschlager.