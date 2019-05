Drei Zieselbabys von der Straße gerettet

Die Jungtiere wurden später in die Wildtierstation vom WTV in Gloggnitz gebracht, wo sie übers Wochenende aufgepäppelt wurden und unter ständiger Beobachtung standen.

Gut erholt

Nun kann laut WTV vorsichtig Entwarnung gegeben werden: Hedwig, Cedwick und Chedwick, wie die zwei Weibchen und das eine Männchen mittlerweile heißen, scheinen sich gut erholt zu haben.

"Sie erhalten weiterhin Aufzuchtmilch, begannen aber am Montag bereits damit, auch feste Nahrung in Form von Nüssen selbstständig zu sich zu nehmen, was ein gutes Zeichen ist", heißt es vom WTV. Die Tiere müssen aber weiterhin intensiv gepflegt werden - denn komplett über den Berg seien sie noch nicht.