Drei Verletzte bei Verkehrsunfall im Bezirk Neunkirchen

Zu einem Verkehrsunfall ist am Samstag gegen 11:20 Uhr in Gloggnitz gekommen. Im Kreuzungsbereich der Wiener Straße mit der B17 km 71,4 kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander. Dabei wurden laut Aussendung der Feuerwehr Gloggnitz drei Personen unbestimmten Grades verletzt. Sie wurden von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die beiden Unfallwracks wurden durch das Wechselladefahrzeug mit Kran von der Stadtfeuerwehr Gloggnitz aus dem Wege geräumt und gesichert abgestellt.

Der Samstagmittagverkehr musste an der Unfallstelle vorbei geleitet werden, berichtete die Feuerwehr. Nach 40 Minuten sei der Kreuzungsbereich und somit ein neuralgischer Verkehrspunkt für Gloggnitz wieder ungehindert passierbar gewesen, hieß es.