Drei Tote und zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in NÖ

In Leopoldsdorf im Marchfelde (Bezirk Gänserndorf) sind am Freitagabend drei Menschen bei einem Verkehrsunfall auf der L9 ums Leben gekommen.

Drei der fünf Insassen kamen noch an der Unfallstelle auf der L9 ums Leben. Zwei konnten reanimiert werden. Sie überlebten schwer verletzt und werden in Krankenhäusern in Wien und St. Pölten behandelt.