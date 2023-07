Auf dem Areal der Firma Neuman Aluminium Austria in Marktl in der Bezirksstadt Lilienfeld ist es am Donnerstagabend zu einem Brand von Aluminiumstaub gekommen. Drei Mitarbeiter wurden nach Angaben der Einsatzkräfte verletzt. Fünf Feuerwehren mit 54 Helferinnen und Helfern waren ausgerückt. Die Flammen wurden mit mehreren speziellen Metallbrand-Pulverlöschern eingedämmt.