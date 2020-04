Drei Jahre Haft für Champagner-Diebstahl

Um 3.144 Flaschen Champagner ist es in einem kuriosen Prozess am Landesgericht Wiener Neustadt gegangen. Ob sie dem eigenen Vergnügen dienten, oder letztlich doch nur Hehlerware waren, konnte nicht eindeutig beantwortet werden. Ein einschlägig vorbestrafter 36-jähriger Rumäne musste sich jedoch für zwei Fälle von schweren Einbruchsdiebstahl verantworten. Neben dem Diebstahl der Spirituosen im Wert von 188.000 Euro, wurde ihm auch der Einbruch in einer Firma für Klimageräte – erbeutete Summe mehr als 300.000 Euro – angelastet.