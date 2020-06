Drei Bewerber rittern um die Landesausstellung 2017

Auch im südlichen Waldviertel rund um das Schloss Pöggstall werden die Kräfte gebündelt, um die Chancen hoch zu halten. Thematisch will man das Mittelalter und die Rechtssprechung in den Fokus rücken. Auch die Waldviertler Kriecherl sollen im Falle des Zuschlags viel Präsentationsraum bekommen. „1800 Kriecherlbäume werden nun in den Gemeinden gepflanzt, damit sie spätestens zur Landesausstellung 2017 erblühen“, sagt Kleinregionsmanagerin Tanja Wesely. Sie ist davon überzeugt, dass „jetzt das südliche Waldviertel an der Reihe wäre.“

Doch auch Karl Elsigan, Obmann der Kleinregion „ASTEG“ rund um den Truppenübungsplatz Allentsteig, will noch ein Wörtchen mitreden. „Fahren Sie mal durch Allentsteig, dann sehen sie, dass hier dringend Investitionen nötig sind.“ Elsigan sieht den historischen Meierhof in Allentsteig oder das Schloss Schwarzenau als ideale Austragungsorte, um „1000 Jahre Waldviertel“ in Kombination mit den Themen Militär, Sicherheit und Katastrophenschutz zu präsentieren.

Wer sich Chancen ausrechnen will, müsse eine ganze Region in den Mittelpunkt stellen, versucht Kurt Farasin, Geschäftsführer der nö. Landesausstellungen, den Bewerbern Tipps zu geben: „Es geht schon lange nicht mehr nur um eine Ausstellung.“ Die Landesausstellung solle ein Eröffnungsfest sein, um einer Region ein schärferes Profil und eine bessere Positionierung für die Zukunft zu geben. Die Paradebeispiele seien dafür Poysdorf/Asparn an der Zaya und Raabs an der Thaya. Analysen zeigen, dass die Wertschöpfung bei 50 Millionen Euro liegt.